Zmiany w kursowaniu "dziesiątki". Ale nie tylko

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Ważna wiadomość dla pasażerów szczecińskiej komunikacji miejskiej - od poniedziałku spore zmiany pojawią się w kursowaniu linii tramwajowej numer 10.

Dotychczasowa wakacyjna trasa "dziesiątki", czyli od Gumieniec do pętli Głębokie, obowiązywać będzie tylko w dni powszednie i jedynie w godzinach szczytu. W pozostałych porach tramwaj ten dojeżdżać będzie do pętli Las Arkoński lub tylko do placu Rodła.



Od poniedziałku kilka zmian pojawi się również na liniach autobusowych. Przywrócone zostanie kursowanie linii nr 98 i nr 908. Ponadto, na wniosek Gminy Police, ZDiTM wprowadzi korekty w kursowaniu linii nr 102 i nr 103.