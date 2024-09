Świnoujście przedłuża odkomarzanie, mieszkańcy są zdziwieni

Walka z komarami w Świnoujściu wciąż trwa. Samorząd zdecydował o przedłużeniu odymiania miasta do połowy września. Mieszkańcy zastanawiają się po co, skoro w tym roku komarów nie ma.

Takiej sytuacji z komarami jeszcze nie było, twierdzą zgodnie Wyspiarze.



- Nie, nie było komarów. Zawsze było ich dużo. - W tym roku nie było komarów. Poprzednie lata to nad morzem to była klęska - mówią mieszkańcy Świnoujścia.



Wojciech Basałygo że świnoujskiego magistratu tłumaczy, że decyzja o odkomarzanie we wrześniu nie przyszła znikąd.



- Komary są. Może na wyspie Uznam jest ich mniej. Natomiast dokuczają szczególnie mieszkańcom w prawobrzeżnych dzielnicach. Odkażanie prowadzone jest w godzinach wieczornych po to, żeby na przykład ten środek nie zaszkodził pszczołom - tłumaczy Basałygo.



Dodatkowe Odkomarzanie w Świnoujściu potrwa do 14 września. Jego koszt to ponad 45 tys. zł.