Mieszkańcy Chociwla nie chcą biogazowni

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

„Nie Dla Biogazowni w Chociwlu” to nazwa stowarzyszenia, które założyli przeciwnicy tej inwestycji.

Przekonują, że jeśli zakład powstanie na przedmieściach Chociwla, niecały kilometr od ich osiedla, ich codziennością będzie codzienny fetor i hałas. Biogazownię zamierza wybudować spółka z kapitałem portugalskim. Ma pozwolenie budowlane i decyzję środowiskowej. Mieszkańcy zapowiadają, że będą protestować.



Michał Baran, jeden z inicjatorów stowarzyszenia zapowiadając protesty przeciwko biogazowni, obawia się też masowego transportu odpadów.



- Gnojowica, odchody kurze. Na całym hektarze będą te wszystkie odpady przetrzymywać - mówi Baran.



Aktywny udział w protestach zapowiada też Adam Rusin.



- Wybudowałem dom i będę tego bronił. I będę walczył do końca o to - mówi Rusin.



Wojciech Majsakowski, zastępca burmistrza Chociwla podkreśla, że także wojewoda nie dopatrzył się uchybień w pozwoleniach dla inwestora.



- Pozwolenia, które zostały wydane, decyzja środowiskowa i plan zagospodarowania pozwalają na to, żeby ta inwestycja powstała - podkreśla Majsakowski.



Jednak przeciwnicy biogazowni twierdzą, że nie złożą broni. Ich zdaniem inwestycji nie chce również większości radnych obecnej kadencji.