Rolnicy nie składają broni, będą kolejne protesty

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Bitwę przegrali, ale zapowiadają, że to nie koniec walki. Zachodniopomorscy rolnicy są rozczarowani efektami ostatnich, wiosennych protestów.

Jak mówią, od tego czasu nie wydarzyło się nic, co mogłoby zmienić ich sytuację. Zarzucają również rządowi bezczynność jeśli chodzi o niskie ceny w skupach, rosnące ceny produkcji czy napływ zboża z Ukrainy.



- Nic nie wskazuje na to, żeby sytuacja miała się zmienić - mówił w audycji Na Szczecińskiej Ziemi rolnik z gminy Maszewo, Piotr Kamiński.



- Daliśmy się sprowadzić z ulic. Gdybyśmy się tak łatwo nie poddali, to można było w okresie prac polowych po prostu robić dyżury. Mamy cały czas sygnały od kolegów ze wschodniej granicy, że to nadal jedzie. Nastroje rolników jesienią będą bardzo kiepskie - podkreślił Kamiński.



Jesienią rolnicy zamierzają zorganizować kolejne protesty na drogach - również w naszym województwie. Więcej o tym w audycji Na Szczecińskiej Ziemi co sobotę od godz. 6.