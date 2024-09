Ryneczek w Dąbiu zostanie sprzedany i przeniesiony

Sesja Rady Miasta. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

To finał dyskusji o przyszłości Ryneczku w Dąbiu. Mowa o terenie przy ul. Dziennikarskiej w Szczecinie. Podczas dzisiejszej sesji radni zgodzili się na sprzedaż terenu.

Od głosu wstrzymali się radni Przemysław Słowik oraz Małgorzata Wleklak, która mówi, że kupcy odpuścili walkę o teren i wyrazili aprobatę co do sprzedaży.



- Walczyli o tę działkę, przyszli do nas na komisję z fantastycznym projektem. Niestety ostateczne stwierdzili, że są zainteresowani inną lokalizacją - mówi Wleklak.



Kupcy mają możliwość przeniesienia swoich straganów 400 metrów dalej, w okolice sklepu Lidl.



Radny Andrzej Radziwinowicz zapewnia poparcie dla dalszej pracy ryneczku i zaprasza do siebie kupców z biznesplanem.



- Zapraszamy do szybszej pracy nad swoimi konkretami. Żeby przyjść do nas, do choćby do komisji której przewodzę, budownictwa i mieszkalnictwa, i przedstawić nam pomysł na nowe funkcjonowanie ryneczku - mówi Radziwinowicz.



Działka przy Dziennikarskiej zostanie sprzedana w ramach przetargu. Na tym terenie - zgodnie z planem - powstać może zabudowa mieszkalna bądź usługowa.