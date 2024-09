Akcja saperów na szczecińskich Gumieńcach zakończona [WIDEO, ZDJĘCIA]

Saperzy zakończyli akcję podejmowania niewybuchu z czasów II Wojny Światowej na szczecińskich Gumieńcach.

Godzina 11:00

Godzina 9:00

Jak informuje Dariusz Sadowski ze szczecińskiego magistratu, akcja przebiegła sprawnie i bez komplikacji.- Saperzy po kilkudziesięciu minutach wywieźli niewybuch z tego terenu. W trakcie przeprowadzenia akcji był wyłączony dla postawionych mieszkańców, także można powiedzieć, że bardzo szybko udało się uporać z tym niewybuchem - mówi Sadowski.Ruch drogowy na Gumieńcach został przywrócony. Mieszkańcy pobliskiego osiedla Nowa Cukrownia mogą wrócić do domów.Zakończyła się ewakuacja mieszkańców okolic osiedla Nowa Cukrownia na szczecińskich Gumieńcach. Przed godziną 9 policja chodziła po domach i przypominała o konieczności opuszczenia mieszkań. Na miejscu podjęcia pocisku działają służby i zabezpieczają teren.- Akurat mam dzisiaj jeszcze urlop, więc ewakuujemy się do kawiarni, bo musimy coś zrobić ze sobą. Mieszkamy na nowym osiedlu i myśleliśmy, że jesteśmy bardziej bezpieczni. - Nie mieszkam tutaj. Zabieram córkę i jedziemy do mnie do domu. Nic takiego specjalnego się nie dzieje. Bombka jak bombka, się zabierze i po temacie. - Wywiesili na drzwiach wejściowych do klatki informację i się ewakuujemy. Jedziemy do dziadków - mówią szczecinianie.Mirosław Pieczykolan, dyrektor wydziału zarządzania kryzysowego w Szczecinie zapewnił, że do tej pory akcja przebiega sprawnie i spotkała się z pozytywnym odbiorem mieszkańców.- Mieliśmy bardzo dużo telefonów dopytujących o to, w jakich godzinach, gdzie mogą się udać, kiedy wrócić, jak zostaną powiadomieni. Także cieszymy się, że jest tak pozytywna reakcja mieszkańców - mówi Pieczykolan.Od godziny 9:00 policyjne samochody blokują tutejsze drogi, zamknięty jest zjazd z ronda Hakena w kierunku centrum, nieprzejezdna będzie też w ulica Południowa, Radomska czy Krygiera.Od godziny 9:00 obowiązuje zakaz przebywania na otwartym terenie w okolicy ronda Hakena i ulicy Cukrowej czy Husarów.Pocisk, który będą wydobywać saperzy, pochodzi z czasów II wojny światowej i odnaleziony został na terenie budowy przy ul. Kwiatkowskiego.