Rodzice sprzeciwiają się zamknięciu szkoły

Likwidacji szkoły w Zieleniewie koło Bierzwnika sprzeciwiają się nauczyciele i mieszkańcy. Zamknięta ma być również szkoła w sąsiednim Łasku. O zamiarze likwidacji poinformował wójt Gminy Bierzwnik.

Rodzice uczniów szkoły z Zieleniewa zapowiadają protest, zaskoczeni pomysłem zamknięcia placówki. Nie zgadzają się także, by dowożono dzieci do szkoły w Bierzwniku, która miałaby przejąć likwidowane oddziały.



Zaangażowana w obronę szkoły pani Paulina deklaruje, że mieszkańcy zrobią wszystko, by nie dopuścić do jej zamknięcia.



- Jak będzie trzeba, to ogłosimy strajk, wyjedziemy traktorami, udamy się, gdzie będzie to możliwe - mówi pani Paulina.



- Stajemy w obronie dzieci, bo to dzieci są najważniejsze. Będziemy walczyć, jak tylko będziemy mogli - podkreśla pani Katarzyna.



Paweł Szuber, sekretarz Gminy Bierzwnik zastrzega, że decyzji o zamknięciu obu szkół jeszcze nie podjęto. W jego ocenie, nie ma jednak innego wyjścia.



- Gmina Bierzwnik zmaga się ze spadkiem urodzin i demografia jest nieubłagana. Te decyzje muszą być podjęte właśnie głównie z tego względu - mówi Szuber.



Uchwałę intencyjną o zamiarze likwidacji szkół w Zieleniewie i Łąsku ma podjąć Rada Gminy Bierzwnik na październikowej sesji.