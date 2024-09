Kupowali odzież i wspierali bezdomne zwierzęta [ZDJĘCIA]

Fot. Martyna Kościelna

Za nami pierwsza edycja szczecińskiego charytatywnego bazarku pod nazwą "Łap Ciuszek".

Przez kilka godzin jego uczestnicy mieli okazję do zakupu dostarczonej przez mieszkańców używanej odzieży - tym samym wspierając podopiecznych Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.



- Są różne takie platformy sprzedażowe, np. Vinted, to dlaczego nie skorzystać tutaj. Jak mamy taką możliwość i na taki dosyć dobry cel, bo to idzie na naszych podopiecznych, czyli na psy i koty. To są niewielkie pieniądze, tak naprawdę ludzie mają wiele rzeczy niepotrzebnych w domu - mówi Monika Kalinowska-Hyży, wolontariuszka w TOZ.



- Przyszłam pomóc, składać ubranka, trochę przeniosłam swoich. Po raz pierwszy w ogóle jest to wydarzenie, jeśli chodzi o taki bazarek ubrań. Po raz pierwszy jestem też tutaj, ale też często pomagam w innych wydarzeniach. Więcej osób, tym więcej pomocy i to jest bardzo potrzebne - mówi wolontariuszka.



- Cyklicznie na naszym ogródku i nie tylko. Pracujemy z galerią Turzyn i tam robimy nasze takie wydarzenia TOZ-owe. Każde wydarzenie ma duże znaczenie, bo to grosz do grosza i zawsze to parę groszy się zbierze - mówi Anna Machina, pracownik Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oddział w Szczecinie.



Pieniądze uzyskane ze sprzedaży przeznaczone zostaną na karmę oraz leczenie zwierząt będących pod opieką szczecińskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.