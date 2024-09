"Działalność przestępcza przenosi się również na obszar żywności"

Zanieczyszczenia w kawie i herbacie, fragmenty plastiku, zakazane barwniki, aronia zamiast deklarowanej czarnej jagody i borówki - w minionym roku 16 proc. produktów rolno-spożywczych w sklepach miało niezgodne z normami parametry - wynika z danych Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Najwięcej zastrzeżeń inspektorzy mieli do oliwy z oliwek, nieprawidłowości stwierdzono w 76 proc. skontrolowanych produktów.Jak mówił na naszej antenie dr Przemysław Rzodkiewicz, główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, ważne jest, abyśmy zwracali uwagę na to, co znajduje się na opakowaniach produktów.Okazuje się, że żywność jest elementem nieuczciwej gry, stąd potrzeba bacznego obserwowania tego, co trafia na polski rynek - mówił Przemysław Rzodkiewicz.- Również działalność przestępcza przenosi się na obszar żywności. Na przykład wspomniana oliwa z oliwek. Okazuje się, że jest jednym z najczęściej fałszowanych produktów na świecie i jest to bardzo dochodowy biznes dla grup przestępczych - mówił Rzodkiewicz.Główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zaapelował, by kupować produkty na lokalnym rynku i od zaufanych producentów. Wówczas ryzyko zanieczyszczenia żywności podczas długiego transportu znacznie spada.