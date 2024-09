Ostatni etap renowacji cerkwi prawosławnej w Stargardzie [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Nowe ikony i freski ozdobiły wnętrza cerkwi prawosławnej św. Piotra i Pawła w Stargardzie. Wykonano je w ramach ostatniego etapu prowadzonej od kilku lat renowacji świątyni.

Prace konserwatorskie objęły także naprawę uszkodzonych tynków, wymianę płytek podłogowych nawy głównej oraz czyszczenie elewacji.



Proboszcz parafii ksiądz Jarosław Biryłko podkreśla, że zadbano też o wyeksponowanie architektonicznych detali wnętrza świątyni.



- Wedle kanonów cerkwi prawosławnej, najwyższy poziom przedstawia sceny biblijne, ten środkowy jest związany z patronami świątyni. Autorem całej koncepcji jest pan Wiktor Downar z Białorusi, który przekazał pracę swoim uczniom: panu Igorowi i panu Bogdanowi z Ukrainy - mówi ks. Biryłko.



Współtwórca bogatej ornamentyki Pan Igor wskazuje na znaczenie żywych kolorów, jakie dominują w scenach biblijnych.



- To jest styl bizantyjski plus gotycki, a kolorystyka podsumowuje to wszystko. Ona jakby daje harmonię, bo każdy kolor ma też swój symbol - mówi pan Igor.



Uroczyste poświęcenie fresków nastąpi w ostatnią niedzielę września.



Projekt o wartości ponad 800 tys. zł uzyskał rządowe dofinansowanie. Dotację na remont cerkwi przekazało również miasto.