Prognozy nie przewidują zalań w regionie, służby jednak są w gotowości

Odra. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Prognozy dotyczące deszczu i ewentualnej cofki są korzystne dla regionu - powiedział Radiu Szczecin wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.

Wiatry od wtorku mają być południowe, a modele hydrologiczne przewidują podwyższone stany wody, ale bez zalań. Województwo jest jednak przygotowane nawet na inny scenariusz - zapewnił wojewoda.



- Jutro osobiście będę oglądał wały. Jutro również WOT rozpocznie przegląd wałów. Wyznaczyliśmy newralgiczne miejsca, zgromadziliśmy worki, piasek. Jesteśmy absolutnie przygotowani do tego, żeby powalczyć z żywiołem - mówi Rudawski.



Newralgiczne miejsca znajdują się m.in. w okolicach Gryfina, w powiecie myśliborskim, to także Trzebież i szczecińskie Dąbie. Obecnie, jak poinformował wojewoda, posiedzenia sztabów kryzysowych odbywają się trzy razy dziennie - to sztab wojewódzki, z premierem i z ministrem spraw wewnętrznych i administracji.