Dowódca korpusu: jestem przekonany, że Rosja nigdy nie zaatakuje NATO

Korpus NATO w Szczecinie świętuje swoje 25-lecie. W jego historii jednym z najważniejszych momentów było przekształcenie go w korpus wyższej gotowości, a stało się to po aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku - przyznał w poniedziałkowej Rozmowie pod Krawatem dowódca Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego generał broni Jurgen-Joachim von Sandrart.- Doszliśmy do momentu kiedy mamy 21 państw na pokładzie i zakładam, że ta rodzina się jeszcze powiększy, ponieważ spodziewamy się tego, że Szwecja i Finlandia zwiększą swoją obecność w korpusie. Tak więc w ten sposób my wzbogaciliśmy NATO ale też mam nadzieję że korpus wzbogacił Szczecin - mówił.Dowódca Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego pytany był też, czy należy bać się wojny na terytorium któregoś z krajów NATO.- Musimy zrobić wszystko, żeby Moskwa zrozumiała to, że NATO będzie w stanie pokonać zagrożenie i jest gotowe to zrobić - i tak się też stanie. I w ten sposób możemy zapobiec wojnie. Jestem przekonany, że Rosja nigdy nie zaatakuje NATO - skwitował gen. von Sandrart.