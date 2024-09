"Do nas chyba nie przyjdzie", ale przygotowania na nadejście fali trwają [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Wsie i miejscowości w powiecie gryfińskim przygotowują się na falę powodziową. Od kilku dni żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej i mieszkańcy pracują przy umacnianiu i budowie odcinków wałów przeciwpowodziowych m.in. we wsi Żabnica obok Gryfina.

Reporter Radia Szczecin Krzysztof Cichocki rozmawiał m.in. z mieszkańcami Żabnicy.



- Jeśli woda się powiększy, to nie wiem, czy to coś pomoże, takie wały. - Jak tu mieszkam 76 lat, nie było powodzi nie zalało nas. - Tak trochę przeczuwamy, że może coś trochę na dole, ale chyba do nas to nie przyjdzie, tam taka duża fala. - Ja daję gwarancję, nie będzie. Nie ma obawy, proszę się nie bać - mówili mieszkańcy.



- Budujemy wały w wysokości około metra albo więcej. Wszystko zależy od tego, jakie dostaniemy polecenia. Jesteśmy tutaj od czterech dni, zrealizowaliśmy ponad 350 m wału. Kończymy prawdopodobnie realizację w tym miejscu i idziemy na inny odcinek niedaleko stąd - powiedział por. Paweł Kondela z 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.





Według prognoz stany alarmowe na Odrze w tym rejonie mają zostać przekroczone w środę.

Dwie pierwsze miejscowości w powiecie gryfińskim zagrożone podtopieniami to Gozdowice i Bielinek.