Polsko-ukraińska mozaika najpierw zamalowana, potem wyczyszczona [ZDJĘCIA]

Mozaika "przyjaźni" symbol polsko-ukraińskiego sąsiedztwa na ulicy Przecznica w dzielnicy Turzyn została zdewastowana przez wandali.

Nieznani sprawcy zamalowali czarną farba wyrazy w języku ukraińskim i dodali obraźliwe słowa. Z niedzieli na poniedziałek pojawiła się osoba, która usunęła napisy i wyczyściła mozaikę - mówi Lesia z fundacji YOUkraine.



- Bardzo przykro nam było, kiedy przyszliśmy i to zobaczyliśmy. To jest wandalizm. Bardzo się również zdziwiliśmy, kiedy rano zobaczyliśmy, że mozaika jest wyczyszczona. Nawet nie wiemy kto to zrobił - mówi Lesia.



Szczecińska mozaika to efekt kwietniowych warsztatów organizowanych przez Stowarzyszenie Oswajanie Miasta.