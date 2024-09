Wahadło w Stargardzie, wraca temat zepsutej kilka miesięcy temu magistrali

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Odcinek ulicy Pierwszej Brygady w Stargardzie, gdzie w czerwcu doszło do awarii głównej magistrali wodociągowej, rozkopały ponownie ekipy budowlane.

Na zalecenie komunalnej spółki Wody Miejskie demontują prowizoryczną nawierzchnię ułożoną z kostki po usunięciu uszkodzeń. Piotr Tomczak, prezes Wód Miejskich informuje, że rozpoczęte dzisiaj prace mogą utrudnić ruch w tej części miasta.



- Jeden pas ruchu będzie wyłączony na czas prowadzenia prac. Dlatego, między innymi, robimy to przy zamkniętym wiadukcie, aczkolwiek od ulicy Towarowej można wjechać w ulicę Pierwszej Brygady. Te utrudnienia gdzieś będą występowały do soboty włącznie - taki jest planowany termin, być może jak wszystko pójdzie dobrze skończą się one we wcześniejszym terminie - mówi Tomczak.



Kierowcy jadący remontowanym odcinkiem muszą być przygotowani na ruch wahadłowy, który znacznie wydłuży czas przejazdu.