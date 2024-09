"Przygotujemy zapomogę dla studentów poszkodowanych podczas powodzi"

Najgorsze za nami - tak o przechodzącej przez nasz region fali powodziowej - mówił w "Rozmowie pod krawatem" minister nauki Dariusz Wieczorek.

Na terenach zalanych ucierpiały trzy uczelnie, które będą wymagały remontu, w czasie największej wody akademiki były wykorzystywane jako miejsca ewakuacji, a dziś do zaopiekowania są studenci z Warszawy, Poznania czy Szczecina, których rodzinne domy m.in. na Dolnym Śląsku zostały zalane.- Przekazaliśmy całą bazę akademików dla powodzian i dla służb. Tam gdzie była potrzeba, była możliwość ich wykorzystania. I druga rzecz - poprosiłem o zbadanie, ilu osób to dotyczy, i uruchomienie specjalnych zapomóg dla studentów pracowników, i uczelnie będą to robić - mówi Wieczorek.Szykujemy również reformę w ustawie dotyczącej szkolnictwa wyższego - dodaje Wieczorek.- Te założenia przedstawiliśmy więc na pewno: jakość kształcenia, kwestie dotyczące studentów zagranicznych, dotyczące roli rad uczelni, powrót demokratyzacji na uczelnie kwestie czy elastyczności stypendiów - wylicza Wieczorek.Gościem jutrzejszej "Rozmowy pod krawatem" będzie wiceminister infrastruktury, Arkadiusz Marchewka.