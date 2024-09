To już jesień, zaczynamy grzać! [ZDJĘCIA]

Danuta Misztal. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Sezon grzewczy w Szczecinie oficjalnie rozpoczęty: od czwartku kaloryfery w mieszkaniach powinny być ciepłe. Odpowiada za to Szczecińska Energetyka Cieplna.

Powinny, jednak nie u wszystkich są, ponieważ ogrzewanie włączane jest m.in. na wniosek spółdzielni.



- Jeszcze nie grzeją..., miejmy nadzieję, że niedługo zaczną grzać. - Kaloryferki ciepłe, tak. Oby tak było bez awarii. Bardzo przyjemnie. - Marzniemy pod kocykami; z herbatką. Czekam z utęsknieniem - mówili szczecinianie.



Po rozpoczęciu dostaw ciepła mieszkańcy powinni pamiętać o kilku zasadach.



- Pamiętajmy o tym, żeby wszystkie grzejniki były odsłonięte po to, żeby ciepłe powietrze dostawało się do wnętrza pomieszczenia, a nie - pozostawało poza firanami, czy zasłonami - zaleca Danuta Misztal ze Szczecińskiej Energetyki Cieplnej.



Przede wszystkim: wietrzymy krótko, ale intensywnie. W tym czasie przykręcamy zawory przygrzejnikowe.



Optymalna temperatura w pomieszczeniach to 21 stopni Celsjusza - to "trójka" na termostacie grzejnikowym, który reguluje dopływ ciepła do kaloryfera.

