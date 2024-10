Budowa Zachodniej Obwodnicy Szczecina jeszcze trochę potrwa

To przełomowy krok - tak m.in. o złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę Zachodniej Obwodnicy Szczecina mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

Pytany, czy jest to również wynik działań rządów PiS wokół obwodnicy odpowiedział, że najpierw samorządowcy przygotowali niezbędne dokumenty.- Przez ostatnich 8 lat zrobiono dokumentację projektową. Oczywiście każdy z tych kroków był ważny. Dzisiaj przed nami to, co jest najważniejsze, czyli zarezerwowanie środków finansowych na realizację tej inwestycji i po prostu rozpoczęcie budowy. To oczywiście jeszcze trochę potrwa - mówi Marchewka.W 2021 r. inwestycja znalazła się w projekcie Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.Zachodnie obejście Szczecina w ciągu S6 ma mieć prawie 50 km długości. Powstanie też najdłuższy w Polsce pięciokilometrowy tunel pod Odrą. Według szacunków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przetarg na realizację obwodnicy powinien być ogłoszony w ciągu kilku miesięcy.