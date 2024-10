Ugrupowanie prezydenta Krzystka zmienia nazwę

Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Partia Piotra Krzystka OK Samorząd zmieni się w OK Polska. Prezydent Szczecina zapowiedział swój start w polityce ogólnokrajowej w swoich mediach społecznościowych.

Ruch Krzystka zamierza włączyć się do wyborów prezydenckich w 2025 roku. Sam Piotr Krzystek pytany o plany parlamentarne odpowiada, że w pierwszej kolejności jest prezydentem Szczecina i to jest jego misja do końca kadencji samorządowej.



Członkowie partii na razie obecni są w 12 powiatach i 20 gminach w naszym województwie. Prezydent zamierza rozszerzyć ten zasięg.