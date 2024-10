Stan wody w Świnie jest wysoki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Silny wiatr, deszcz i wzrastający poziom wody w cieśninie Świny. Tak od środy wygląda sytuacja pogodowa w Świnoujściu. IMGW ostrzega przed wezbraniem i przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Stan wody w Świnie, bo to najważniejsza informacja, którą śledzą obecnie mieszkańcy Świnoujścia, jest wysoki, a wynosi dokładnie 5,51 m. Co prawda do stanu ostrzegawczego brakuje jeszcze dziewięciu centymetrów, ale wskaźniki pokazują tendencję wzrostową poziomu.



Wszystkiemu winien silny wiatr z północy, który od środy wieczór "wepchnął" wodę z Bałtyku do kanału. W tej chwili siła wiatru wynosi od 4 do momentami nawet 7 w skali Beauforta, czyli około 60 km/h.



Na tę chwilę, mimo prognozowanego sztormu, rejsy między Świnoujściem a Skandynawią nie są odwołane. Zgodnie z rozkładem, choć nie bez wysiłku działają również miejskie przeprawy promowe.



Taka sytuacja pogodowa utrzymać się ma do piątku, godziny 18.