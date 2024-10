Rekord świata padnie na stadionie Pogoni?

Tysiące pluszaków wyląduje wieczorem na murawie stadionu Pogoni. To w ramach akcji "Dorzuć Misie".

Cel jest szczytny - zbiórka na leczenie Adasia Orlika, który choruje na dystrofię mięśniową Duchenne'a. Każda maskotka to złotówka na pomoc chłopcu. Jak mówi rzecznik prasowy Pogoni - Krzysztof Ufland, cel jest ambitny.- Chcemy, żeby te misie były liczone w dziesiątkach tysięcy. Najlepiej, żeby przekroczyły 119 tysięcy, a to by oznaczało, że pobijemy rekord Widzewa, który jest uznawany nieoficjalnie rekordem świata.Zbiórkę pluszaków prowadzi już zawodnik "Dumy Pomorza" Wojciech Lisowski. - Przyjeżdżam do domu. Dziewczynki przygotowały pluszaki. Mieszkam w Stargardzie. Ta akcja jest już w szkołach dziewczynek. Zbieramy pluszaki - powiedział Lisowski.Mecz Pogoni z Piastem rozpocznie się o godzinie 17:30