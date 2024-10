Niekonwencjonalna konferencja. "Będzie można podjechać na linach pod dach"

To nie będzie kolejna nudna konferencja o energetyce, chcemy podejść do tego w sposób niekonwencjonalny - zapowiada Witold Szczepkowski, współorganizator EduPower 2024. Wydarzenie rozpocznie się we wtorek w Netto Arenie w Szczecinie.

Na miejscu będzie można porozmawiać z pracodawcami i wybrać ścieżkę rozwoju np. w branży offshore.



- Wśród paneli dyskusyjnych będą między innymi: transformacja energetyczna, odnawialne źródła energii, jako szansa dla regionu i rola kobiet w energetyce - mówi Szczepkowski. - Kobiet nie trzeba zachęcać do dyskusji, kobiet nie trzeba zachęcać do pracy w energetyce. One tam są już teraz. Natomiast to, do czego należy je zachęcać, żeby pokazywały swoim młodszym koleżankom, które wchodzą na rynek pracy, że to nie tylko praca w biurze, ale może też być bezpośrednio praca na turbinie wiatrowej.



- Tego, co związane z energetyką będzie można nie tylko wysłuchać, ale też dotknąć i wznieść się naprawdę wysoko - dodaje Szczepkowski. - Będzie można podjechać trochę na linach pod dach Netto Areny i zobaczyć, jak wygląda praca technika turbin wiatrowych. Robimy z partnerami też strefę pierwszej pomocy, gdzie planujemy przeszkolić około 400 osób. Mamy też strefę rozwoju.



EduPower 2024 potrwa do środy. Wstęp jest wolny.