Gróbarczyk o powodzi i fikcyjnym zatrudnieniu

Straty podczas ostatniej powodzi mogły być mniejsze - przekonuje Marek Gróbarczyk. Były Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przekonywał o tym w "Rozmowie pod Krawatem".

Zdaniem posła PiS-u z Wód Polskich w ostatnich miesiącach wyrzucono potrzebnych specjalistów: - Zaczęto wyrzucać dyrektorów zarządów zlewni i to przede wszystkim związanych z Dolnym Śląskiem, co spowodowało, że nikt nie działał zgodnie z tymi prognozami, które się pojawiły...Byłego ministra, redaktor prowadzący audycję zapytał także o fikcyjne zatrudnienie w porcie Pawła Brzezickiego, który miał otrzymywać wysokie wynagrodzenie, ale do pracy się nie logował, choć teoretycznie cały czas pracował zdalnie.- Panie redaktorze, pan będzie oczywiście wyciągał teraz jeszcze różne rzeczy - powiedział Gróbarczyk.- To przecież nie ja wyciągam, tylko prokuratura - odpowiedział redaktor Wierciak.- Zostawmy to prokuraturze... Ja się nie chcę do tego w ogóle odnosić. Paweł Brzezicki był bardzo dobrym specjalistą - przekonywał Gróbarczyk.