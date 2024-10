"To jest zawód, w którym cały czas trzeba się doskonalić" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Od czasów zakończenia drugiej wojny światowej wspiera nauczycieli. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie obchodzi 75 lat działalności.

Dziś świętowało swój jubileusz w Operze na Zamku. Nauka bycia nauczycielem to proces - mówi profesor pedagogiki, Maria Czerepaniak-Walczak.



- Jest to bardzo ważne miejsce aktualizacji doświadczeń nauczycielskich, doskonalenia nauczycielskiego. To są interakcje, to jest wzajemne uczenie się, żeby wspólnie znajdować rozwiązania tych problemów, na jakie natrafiają nauczyciele w szkole - mówi Czerepaniak-Walczak.



- To jest zawód, w którym musi być ustawiczne doskonalenie się i to udoskonalanie się przez całe życie. Myślę, że autorytet nauczyciela rzeczywiście powinien być wzmocniony, żeby rodzic docenił i żeby koleżanki i koledzy docenili. To jest bardzo potrzebne zarówno nauczycielowi, jak i temu uczniowi - mówi Urszula Pańka z Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.



Placówka w formie warsztatów, szkoleń i wykładów dokształca nauczycieli z całego Pomorza Zachodniego.

Relacja Krzysztofa Cichockiego