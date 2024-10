Kolejna droga rowerowa zostanie oddana do użytku w zachodniopomorskim

Fot. FB/Drogi wojewódzkie na Pomorzu Zachodnim

Kończy się budowa nowej trasy rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 125 na odcinku Cedynia - Radostów - Golice. 3,5-kilometrowy odcinek powinien być gotowy w listopadzie. Koszt prac to prawie 4 miliony złotych.

To jedno z 10 zadań, jakie w ciągu dwóch lat zostaną zrealizowane na terenie powiatów: gryfińskiego, stargardzkiego, polickiego i choszczeńskiego. Są one realizowane z rządowym dofinansowaniem. Jego wartość to ponad 11,5 miliona złotych, a całkowita wartość wszystkich inwestycji wynosi ponad 23 miliony złotych.