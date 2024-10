Finał Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie. Taka sytuacja pierwszy raz w historii [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Młodzi artyści z całej Polski zaprezentowali swoje muzyczne talenty przed szczecińską publiką na deskach sceny DK Słowianin. Za nami Wielki finał Festiwalu Młodych Talentów.

W tym roku do konkursu zgłosiło się 300 osób - w sobotę finałowa dwójka zagrała przed mieszkańcami.



- Trzeba cały czas szukać jakiś "narybek młody". Myślę, że na rynku muzycznym obecnie jest miejsce na nowe talenty, na nowy głos. Także takie miejsca to taki trochę megafon, żeby pokazać ludziom, że cały czas młoda krew jest. Taki młody człowiek może się wypromować, może go usłyszeć Polska, może mu się uda nagrać płytę i zacznie koncertować, dzięki temu też i zarabiać. Mamy dużo starszego pokolenia, dużo starszej muzyki, ale jak najbardziej tych młodych też potrzebujemy, żeby coś wprowadzać nowego. Myślę, że to jest jakaś szansa, żeby po prostu pokazać się w świadomości słuchaczy, świadomości dziennikarzy muzycznych, świadomości innych artystów - mówili szczecinianie.



Główna nagroda festiwalu m.in. to 5 tysięcy złotych i dystrybucja cyfrowa singla. Po raz pierwszy w historii jest dwóch zwycięzców. Pierwsze miejsce ex aequo zajęli Aleksander Szalonek i zespół imasleep.



W ramach Festiwalu w Domu Kultury Słowianin do godziny 22 trwa koncert legendarnego zespołu rapowego Kaliber 44.