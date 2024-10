Pijana, bez prawa jazdy, pod prąd... I z pasażerem w bagażniku

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Pijana 18-latka bez prawa jazdy jechała samochodem pod prąd - taką sytuację zastali szczecińscy policjanci w nocy w centrum miasta.

Po zatrzymaniu auta okazało się, że młoda kobieta miała promil alkoholu w organizmie, nie miała za to uprawnień do kierowania.



To nie był koniec niespodzianek - w Peugeocie, który prowadziła, jechało pięcioro pasażerów, a szósty znalazł się jeszcze... w bagażniku. Dodatkowo, samochód nie miał ważnych badań technicznych.



18-latka została teraz zatrzymana, odpowie przed sądem.