Marszałek Sejmu o związkach partnerskich i ograniczeniu prawa do azylu

W sprawie ustaw o związkach partnerskich marszałek Sejmu Szymon Hołownia zagłosuje "za". Jak jednak zaznaczył w "Rozmowie pod krawatem" - martwi go proces polityczny, "wrzucenie" tego projektu w takim tempie z ominięciem tych, którzy mają inne zdanie - np. PSL-u.

Jak potwierdza prowadzący audycję red. Sebastian Wierciak, na antenie RS padły mocne słowa; marszałek Hołownia stwierdził, że wszystko, co dzieje się wokół projektu o związkach partnerskich pachnie mu próbą odwrócenia uwagi od przepisów ograniczających prawo do azylu.- Różni działacze organizacji praw człowieka powiedzieli stanowczo: "nie zgadzamy się, mamy z tym poważny kłopot". Więc teraz, żeby w jakiś sposób uciszyć tę burzę - tak ja to czytam - daje się ustawę o związkach partnerskich w projekcie, który nie został uzgodniony z koalicjantami jako projekt rządowy - tłumaczył marszałek Hołownia.To wszystko może spowodować, że zamiast uchwalonego prawa legalizującego związki partnerskie będziemy mieli do końca roku kolejną nawalankę - kontynuował marszałek Sejmu. Szymon Hołownia przekonywał jednocześnie, że te tarcia nie rozwalą koalicji rządzącej.- Usiądźmy z PSL-em i pogadajmy, o co im tak naprawdę chodzi ze statusem osoby bliskiej. Jak spróbować połączyć to z tym, co przygotowała minister Kotula. Mówię to ja, człowiek, który ma z PSL-em coraz mniej punktów wspólnych, bo oni bardzo ostro kręcą w prawo, a ja jestem w centrum - dodał.Marszałka Sejmu zapytaliśmy także o to, czy będzie kandydował na prezydenta Polski, o trwającą dyskusję wokół projektów dekryminalizujących aborcję - ten temat wróci na najbliższym posiedzeniu Sejmu - oraz o to, czy powstanie Park Narodowy Doliny Dolnej Odry.