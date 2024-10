Ostatnie porządki na świnoujskim cmentarzu [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Ostatnie chwile przed dniem Wszystkich Świętych to ogrom odwiedzających cmentarze. Nie brakuje na nich rodzin sprzątających pomniki bliskich i dekorujących je kwiatami i zniczami. Sprawdziliśmy, jak przygotowania wyglądają w Świnoujściu.

Przełom października i listopada, to moment w którym cmentarze tętnią życiem. Między grobami jest ogrom sprzątających i dekorujących pomniki.



- Teraz już tylko ostatnie porządki, kwiatki... Jutro tylko rozkładanie zniczy. - Mam pięć grobów "do obrobienia". - Mam dobrze, że wszystko jest blisko: woda, kran, konewka... - mówili.



Do święta przygotował się także samorząd, który - jak co roku - zadbał o dodatkowe wyposażenie cmentarzy oraz dojazd do nich.



- Jest kilkanaście punktów na terenie cmentarza, które zostały doposażone w konewki, grabki, szufelki, zmiotki, czyli wszystko to, co jest potrzebne naszym mieszkańcom, by opiekować się grobami najbliższych - powiedział.



Do Wszystkich Świętych pozostały cztery dni.