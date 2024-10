Debata klimatyczna z udziałem młodzieży w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Jak zmiany klimatyczne wpływają na życie w mieście i czy mieszkańcy mogą się do tych zmian przygotować? O tym rozmawiała szczecińska młodzież. Debata "Jedna rzeka - dwa cele" poruszyła temat zrównoważonego budownictwa, transportu i zieleni w miastach.

Radny Przemysław Słowik, jeden z prelegentów zaznacza, że to właśnie w rękach młodych spoczywa przyszłość naszej planety. - My już je odczujemy, moje pokolenie, pokolenie moich rodziców, ale przede wszystkim przyszłość należy do młodzieży. To oni będą ją kształtować i ważne, żeby mieli głos w tym, jaką przyszłość my dorośli dla nich zostawimy.



Organizatorzy skupieni są w projekcie Młodzi na Lepsze. - Pierwszą młodzieżową debatę zorganizowali rok temu - mówi Miłosz Łazowski, twórca projektu. - Wtedy rozmawialiśmy o młodzieżowym budżecie obywatelskim. Rozmawiamy o tym, co dla młodych jest najważniejsze. Chcemy ich aktywizować i tworzyć dla nich społeczeństwo obywatelskie, bo to jest dla nas najważniejsze w XXI wieku.



Debata był jednym z etapów projektu. We wrześniu młodzież zajmowała się sprzątaniem zieleni miejskiej i sadzeniem drzew.