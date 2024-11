Sprawdzą, kto odwiedza Świnoujście

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Już nie tylko liczbę, ale i pochodzenie turystów będzie sprawdzać samorząd Świnoujścia.

Od przyszłego roku zbierane będą dane do statystyk, które określą, z jakiego kierunku Polski i Europy goście najczęściej odwiedzają miasto.



Do tej pory samorząd Świnoujścia weryfikował jedynie liczbę przyjeżdżających turystów. - To ma się zmienić - mówi Wojciech Basałygo ze Świnoujskiego magistratu. - Chcemy wiedzieć, skąd turyści do nas przyjeżdżają. Po tablicach rejestracyjnych najłatwiej to sprawdzić. Posłużą nam do tego parkomaty, które są zamontowane w dzielnicy uzdrowiskowej. Mamy dostęp do takiej bazy.



- Poza Polakami z Dolnego Śląska i Niemcami, największą grupę stanowią Czesi, którzy od niedawna przyjeżdżają do Świnoujścia - dodaje Basałygo.



Ten fakt potwierdzają także lokalni sprzedawcy. - Zauważamy bardzo dużo nowych turystów z Czech i ze Słowacji, czego nie było kiedyś, a w tym roku jest ich bardzo dużo. Przyjeżdżają całymi rodzinami - dodają.



W tym roku, tylko w sezonie letnim Świnoujście odwiedziło blisko milion turystów.

Relacja Joanny Maraszek.