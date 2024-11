Najpierw rozmowy z ministrem, a potem może znów protest

Minister rolnictwa Czesław Siekierski. Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

Najpierw rozmowy z ministrem rolnictwa, a później ewentualny powrót do protestów. Taki scenariusz zapowiadają zachodniopomorscy producenci żywności.

Zdaniem Adama Walterowicza, rolnika z powiatu pyrzyckiego, decyzje w tej sprawie powinny zapaść już w przyszłym tygodniu. Wówczas planowany jest przyjazd do naszego regionu ministra rolnictwa.



- Rozmowa jest podstawą. Wyjście na ulicę jest ostatecznością. Nie chcemy nikomu dokuczać, nie chcemy protestować, żeby ktoś nas później politycznie nie podciągał. Chcemy najpierw rozmawiać. Prawdopodobnie minister rolnictwa będzie w Zachodniopomorskiem. Będziemy rozmawiać. Nie jesteśmy skłonni, żeby sobie protestować dla protestu - powiedział Walterowicz.



Adam Walterowicz dodaje, że ewentualna forma protestu rolników nie jest jeszcze do końca ustalona.



- To protestujący zdecydują. My nie zakładamy. My może będziemy tylko faktycznie stali gdzieś pod marketami, może będziemy tylko stali pod biurami posłów, może będziemy w jakiś inny sposób. To jeszcze nie jest forma określona, ale może być tak, że gniew rolników się wzmoże. Będzie jeszcze gorzej, niż było poprzednio.



Jednym z organizatorów ewentualnych rolniczych protestów będzie Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Szczecinie.