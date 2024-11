Będzie (zadaszone) lodowisko w Kołobrzegu

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

W Kołobrzegu rozpoczęła się budowa nowego lodowiska. Zostanie ono uruchomione jeszcze w tym miesiącu.

Lodowisko powstaje na terenach przy porcie jachtowym. Będzie to obiekt tymczasowy, lecz jego atutem ma być zadaszenie. Robert Szpak wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaznacza, że właśnie dach odróżnia budowany obiekt od dotychczasowego miejskiego lodowiska.



- Zaletą tego lodowiska, które będzie miało wymiar 800 metrów kwadratowych będzie to, że zawsze będziemy mieli pewność, że lodowisko będzie funkcjonowało bez względu na warunki atmosferyczne - podkreślił.



Prezydent miasta Anna Mieczkowska mówi, że to rozwiązanie opłaca się również ze względów finansowych.



- Porównując koszt z tego roku będzie to 1/3 tego, co musieliśmy płacić dotychczas - poinformowała.



Nowe lodowisko zostanie otwarte już 30 listopada. Sezon na łyżwy w Kołobrzegu ma potrwać aż do 2 marca.