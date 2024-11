Marsz Niepodległości przeszedł ulicami Szczecina [ZDJĘCIA]

Tu Jest Polska - 14. Szczeciński Marsz Niepodległości.

Uczestnicy wydarzenia spotkali się na placu Solidarności, by wspólnie przejść ulicami Szczecina, a następnie złożyć kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego.- Ja uczestniczę co roku. Cieszę się, że mogliśmy wszyscy razem się tutaj zabrać i świętować. - Dlatego, że odzyskaliśmy niepodległość. - Żeby nauczyć dzieci, że to jest ważny dzień dla nas wszystkich. - Dla każdego Polaka jest wyjątkowy. Jeszcze Polska nie zginęła póki my żyjemy. - Chcemy być razem, świętować, rozbudzać patriotyzm w tych najmłodszych - mówili uczestnicy.- Jest to dzień 106 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Czujemy się dumni z naszych przodków i chcemy tę pamięć o tych wydarzeniach pielęgnować - mówi Radosław Bartman, porozumienie środowisk patriotycznych.W wydarzeniu wzięło udział około 5 000 osób.