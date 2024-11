Wybuch na Warszewie. Jedna osoba trafiła do szpitala

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Na szczecińskim Warszewie doszło do wybuchu przy próbie nowej instalacji gazowej.

Około godziny 8:30 doszło do jej rozszczelnienia i podniesienia ziemi, która przykrywała rury.



Na szczęście instalacja była wypełniona sprężonym powietrzem, a nie gazem, więc nie trzeba było przeprowadzać ewakuacji - tłumaczy st. kpt. Franciszek Goliński ze szczecińskiej PSP.



- Ta instalacja w której doszło do uszkodzenia, znajdowała się na ulicy, czyli w ogólnodostępnym miejscu. Nie była napełniona gazem. Była to nowo budowana instalacja. Przeprowadzono próbę jej szczelności i doszło do jakiegoś uszkodzenia, co spowodowało przyrost ciśnienia - mówi Goliński.



W wyniku zdarzenia ranna została jedna kobieta, która została przewieziona do szpitala.