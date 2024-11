Przy willi Grünebergów będzie można poznać jej historię [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Przetrwała wojnę i alianckie naloty. Szczecińska Willa Grünebergów doczekała się pamiątkowej tablicy.

Secesyjny budynek był własnością rodziny znanej z produkcji organów.



- Będzie wskazywać ten kawał historii naszego miasta i nie tylko, bo również z całego Pomorza Zachodniego. - Tablica bardzo ważna. Historia jest bardzo ważna i piękne jest to, że ludzie coraz częściej wracają do tej historii i pokazują tę historię - mówią szczecinianie.



- Jest to ogromne dziedzictwo. Grünebergowie zbudowali od 1782 roku w Szczecinie około ośmiuset instrumentów, które znajdują się dzisiaj na Łotwie, w Rosji, w Niemczech, w Afryce Południowej, na terenie dzisiejszej Republiki Południowej Afryki - mówi Jan Kułakowski, pomysłodawca postawienia tablicy.



Willa została zbudowany w 1912 roku przy nieistniejącej już fabryce instrumentów.

Relacja Aleksandra Makowskiego