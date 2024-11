"Kawiarenka polityczna" RS. Prawybory w Koalicji Obywatelskiej [ZDJĘCIA]

Rafał Trzaskowski czy Radosław Sikorski - o prawyborach w Koalicji Obywatelskiej dyskutowali goście "Kawiarenki politycznej" Radia Szczecin.

Magdalena Kochan, senatorka KO wybrała już swojego kandydata.- Mój głos popłynie dla Radosława Sikorskiego. To jest człowiek, polityk, którego na pewno bardzo nie chce na tym stanowisku Moskwa. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości - podkreśliła.Artur Szałabawka, poseł Prawa i Sprawiedliwości uważa, że będzie trzeci kandydat.- Naturalnie, pokażą się różnego rodzaju sondaże, które będą zdecydowanie mówiły o tym, że musi być jeden kandydat i Donald Tusk podejmie się startu w wyborach prezydenckich. Tak to się według mnie skończy - przewiduje.Z kolei wojewoda Adam Rudawski z ugrupowania Polska 2050 sądzi, że na werdykt jeszcze za wcześnie.- Dzisiaj nie jesteśmy w stanie dokładnie powiedzieć, jakie mają szanse jeden czy drugi. Dlatego, że tak naprawdę na razie mamy kandydata Szymona Hołownię i [Sławomira - przyp. red.] Mentzena; to są jedyni kandydaci, którzy określili, że będą startować, więc przed nami dopiero są ewentualne wyniki badań - powiedział.Prawybory w Koalicji Obywatelskiej odbędą się 22 listopada. Wyniki poznamy dzień później.