"Młociarze" z kantoru już w areszcie [ZDJĘCIA]

Jest trzymiesięczny areszt dla podejrzanych w sprawie napadu na kantor.

Do zdarzenia doszło na prawobrzeżu Szczecina w nocy z 10 na 11 listopada. Mężczyźni młotami próbowali rozbić pancerne szkło, gdy im się to nie udało - uciekli. Podejrzanych aresztowała szczecińska policja.- Podczas przesłuchania obydwaj sprawcy nie przyznali się do popełnienia tego czynu i złożyli wyjaśnienia - informuje rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej, Łukasz Błogowski.Mężczyznom postawiono zarzut usiłowania rozboju, czyli usiłowania kradzieży z użyciem groźby bądź przemocy.- Dlatego - w ocenie prokuratora - przebieg tego zdarzenia determinował zasadność zakwalifikowania tego zachowania jako usiłowania rozboju, dlatego, że nie doszło do zaboru pieniędzy - uzasadniał.Podejrzanym grozi do 15 lat więzienia.