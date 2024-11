Pierwszy śnieg w regionie. Drogowcy i ZDiTM zapewniają o gotowości

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Zima zapukała do drzwi regionu, a drogowcy zapewniają, że są gotowi.

Pierwszy śnieg spadł już w Szczecinie. Na razie temperatury są powyżej zera, jednak w najbliższym czasie może się to zmienić.



Na ostry atak zimy jest przygotowany Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie - zapewnia Kacper Reszczyński, rzecznik spółki.



- Jeśli chodzi o zimowe utrzymanie dróg, firmy działające na zlecenie ZDiTM-u wystawią około 40 pojazdów. W tym między innymi pługoposypywarki, pługi i pługopiaskarki. Maszyny będą pracowały na ulicach, a także na ciągach pieszych i rowerowych - mówi Reszczyński.



Gotowi są także zachodniopomorscy drogowcy - mówi Mateusz Grzeszczuk, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.



- My do tego podstawowego sprzętu, czyli pługosolarek i pługów, mamy około 120 na terenie województwa. Sprzęt, który mógłby być użyty w wypadku bardzo trudnych warunków, czyli pługi wirnikowe i równiarki - mówi Grzeszczuk.



Generalna Dyrekcja zabezpieczyła na ten rok 20 tysięcy ton soli drogowej.