Mała-wielka pomoc dla rodziców dzieci chorych onkologicznie [ZDJĘCIA]

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

Ma pomóc rodzicom dzieci chorych okologicznie i uporządkować drogę w procesie leczenia - chodzi o "Segregator onkorodzica". To teczki dla rodziców dzieci chorych na raka z informacjami i wskazówkami, jak poruszać się w szpitalnym świecie.

Segregatory trafiły na oddział Świętego Mikołaja w szpitalu przy Unii Lubelskiej w Szczecinie.



- Tutaj jest opisane, jakie są skutki uboczne, dotyczące też na przykład diety, opieki nad dzieckiem. I też taka pomoc w organizacji, bo różne są karty do obserwacji, można zapisywać zalecenia lekarzy, wszystkie parametry. Jest też kalendarz, w którym można zapisać na przykład planowane wizyty - mówi Małgorzata Sadownik, mama Marysi.



- Im więcej informacji posiada i rodzic i dziecko, to niwelujemy ten strach przed pewną nie wiadomo. O to chodzi, żeby pacjent i rodzic czuł się bezpiecznie. To jest niezmiernie ważne - mówi prof. Jarosław Peregud-Pogorzelski, kierownik Kliniki Pediatrii, Onkologii i Immunologii Dziecięcej.



- W tym szpitalu są fajne panie, zmieniają mi opatrunek. Mam teraz słonika i przed mleczkiem nie mogę jeść - mówi dziecięcy pacjent.



Segregator rodzica dostępny jest już w 13 klinikach onkologii dziecięcej w Polsce.



