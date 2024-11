RSnW: pracownicy Azotów m.in. o cłach na nawozy z Rosji i Białorusi

Pracownicy Grupy Azoty Police protestowali w Szczecinie przeciwko importowi tanich nawozów z Rosji i Białorusi.

To jeden z głównych powodów strat finansowych a co za tym idzie - zwolnień pracowników.W audycji "Radio Szczecin na Wieczór" Andrzej Dawidowski - prezes zarządu Grupy Azoty - Zakłady Chemiczne Police zwrócił uwagę, że Polska wytwarza wystarczająco dużo nawozów, by starczyło dla naszych rolników.- Konsumpcja nawozów w Polsce to ok. 5,5 miliona ton. Spółki w Polsce są w stanie wyprodukować 6 milionów ton nawozów - powiedział prezes Dawidowski.Rozwiązaniem byłoby wprowadzenie 30-procentowego cła na produkty z Rosji.- Nie boimy się rywalizować z firmami rosyjskimi czy białoruskimi jeżeli element tej rywalizacji jest wyrównany - podkreślił.Z powodów problemów finansowych w "Azotach-Police" pracę straciło 300 osób.