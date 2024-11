"Czysta Energia dla Klimatu." Eksperci o bezpieczeństwie energetycznym Polski [ZDJĘCIA]

Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin] Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]

Musimy mówić o tym, jak reagować na zmiany klimatu, a jednocześnie zapewniać bezpieczeństwo energetyczne Polakom - podkreślał wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka, w trakcie konferencji "Czysta Energia dla Klimatu".

Praktycy, przedsiębiorcy i politycy dyskutują w Szczecinie na temat zmian klimatu, które wpływają m.in. na lokalne samorządy i biznesy.



Chodzi o to, by w przyszłości podejmować dobre decyzje dla rozwoju gospodarki bo - jak dodaje wiceminister Marchewka - przed gospodarką morską otwiera się nowy rozdział i to od nas zależy, jak go napiszemy.



- Prócz tego, że jesteśmy wiodącym województwem, jeśli chodzi o produkcję energii ze źródeł odnawialnych. To do tego jesteśmy regionem nadmorskim, a morska energetyka wiatrowa to przyszłość, więc rozwój portów instalacyjnych, serwisowych czy morskich farm wiatrowych dla naszego regionu jest niezwykle istotny - podkreśla Marchewka.



Wiceminister przekonuje też, że świadomość dotycząca zmian klimatu wzrasta. - Zarówno wśród tych, którzy prowadzą biznesy, jak i wśród konsumentów. Musimy więc szukać takich rozwiązań, które będą dawać nam możliwość oddychania czystym powietrzem, dbania o środowisko, a równocześnie zapewniać dostęp do energii, która jest nam niezbędna - dodaje Marchewka.



Konferencja "Czysta Energia dla Klimatu" odbywa się w szczecińskiej Hanza Tower.

Jej organizatorem jest Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie.