Polsko-niemiecki projekt medyczny. "Pierwszy na takim poziomie"

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Polsko-niemiecki projekt - dotyczący zdalnej opieki medycznej - był jednym z tematów audycji ''Radio Szczecin na Wieczór''.

Biorą w nim udział szpitale oraz uczelnie medyczne ze Szczecina, Greifswaldu, Krakowa i Gdańska.



Chodzi o leczenie dzieci i młodzieży z chorobami onkologicznymi - mówi doktor Aleksandra Wieczorek z Uniwersytetu Jagiellońskiego: - Przede wszystkim my od lat pracujemy już z Greifswaldem, głównie w zakresie opieki nad dziećmi z neuroblastomą. W Polsce jest to koordynowane głównie przez Kraków, stąd też nasza odległa obecność w projekcie, który jest głównie pomorski.



- Ta współpraca trwa już od wielu lat - dodaje profesor Tomasz Urasiński z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie: - A współpracę z kolegami z Greifswaldu prowadzimy już niemal od 20 lat, teraz udało się to tylko z zinstytucjonalizować, ułatwić i przyspieszyć, dzięki tej całej strukturze teleinformatycznej, którą zdobyliśmy w pierwszej edycji programu.



- To pierwszy program na takim poziomie - uważa kierownik projektu Irena Stróżyńska: - Nasz program może być przeznaczony tylko i wyłączenie na projekty polsko-niemieckie. Często te projekty są na poziomie takiej współpracy między samorządami, powstają jakieś koncepcje i one są takie "trudno namacalne".



Projekt TEMICARE 2.0 polega głównie na wymianie wiedzy między niemieckimi i polskimi lekarzami, działającymi w obszarze Euroregonu Pomerania.