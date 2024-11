Władze Kołobrzegu znalazły lokalizację na nowy miejski park

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

O koncepcji utworzenia nowego parku w Kołobrzegu mówi się od kilkunastu lat. Pomysł wymaga jednak pozyskania odpowiedniego terenu i to przez lata stanowiło problem. Władze miasta zapewniają, że sprawy ruszyły z miejsca.

Chodzi o tereny położone pomiędzy dużymi kołobrzeskimi osiedlami: Europejskim i Bajkowym. 12 hektarów gruntów należy do Agencji Mienia Wojskowego. Już w kwietniu władze miasta poinformowały, że rozpoczęły rozmowy dotyczące pozyskania działki, na której planują stworzyć nowy park. Co zmieniło się od tego czasu?



Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska mówi, że obie strony wypracowały już zasady pozyskania nieruchomości.



- Ta propozycja będzie opierała się na zamianie. My damy Agencji Mienia Wojskowego grunty należące do miasta, a AMW przekaże nam ten teren. Nazywany już potocznie Parkiem Południa, ale również ulicę Wiedeńską - mówi Mieczkowska.



Miasto w zamian chce przekazać wojsku tereny przy ul. Koszalińskiej, w pobliżu bazy 12 Pułku Logistycznego.



Procedury urzędnicze są natomiast skomplikowane, muszą być poprzedzone wyceną nieruchomości. Jednak według zapewnień władz miasta, oficjalne decyzje w sprawie przyszłości tej działki mają zostać podjęte do końca roku.