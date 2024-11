Były prokurent ZMPSiŚ z aktem oskarżenia

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Były prokurent Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Dariusz Ś. z aktem oskarżenia.

Mężczyźnie przedstawiono dwa zarzuty związane z łamaniem sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.



- Do sądu trafił właśnie akt oskarżenia w tej sprawie i wniosek o dobrowolne poddanie się karze - mówi Małgorzata Wojciechowicz, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Szczecinie. - Została uzgodniona przez podejrzanego z prokuratorem. Będzie to kara czterech miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby jednego roku. Kara 25 tys. złotych grzywny. Uzgodniony został również środek karny w wymiarze czterech latach zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.



Akt oskarżenia, który został skierowany do sądu przeciwko Dariuszowi Ś., nie ma związku z postępowaniem prowadzonym w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie dotyczącym niegospodarności na szkodę Zarządu Morskich Portów Szczecin Świnoujście.