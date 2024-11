Pracownicy Żeglugi Szczecińskiej uratowali nastolatkę

Łasztownia. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Znaleźliśmy się w odpowiednim miejscu o odpowiedniej porze - tak mówią pracownicy Żeglugi Szczecińskiej, którzy uratowali życie nastolatki.

Na Nabrzeżu Pasażerskim w okolicy Dworca Morskiego do Odry wpadła młoda dziewczyna.

Pracownicy z miejsca ruszyli jej na pomoc. Pierwszy był Mikołaj Bobek, który wskoczył do wody. Jak sam podkreśla - "zadziałał instynkt".



- Nie zastanawialiśmy się, natychmiast ruszyliśmy jej na pomoc. Działaliśmy zespołowo, ja wraz z kolegą Zbyszkiem wyciągnęliśmy ją z wody, Piotrek przybiegł z pomocą, Krzysiek wezwał pogotowie. Ta dziewczyna wpadła pod pomost, gdyby nas nie było, to mogłoby się to skończyć dramatycznie – opowiada Mikołaj Bobek.



Kobietę udało wyciągnąć się z wody. Następnie niezbędnej pomocy udzielili jej ratownicy - medyczni i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.