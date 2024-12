Wspierające reżim Putina zakonnice wyrzucone ze szczecińskiego jarmarku

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Zakonnice sprzedające dewocjonalia na szczecińskim jarmarku nie otworzą już swojej budki. To w związku z prorosyjską działalnością zakonu.

Monaster św. Elżbiety to prawosławny klasztor w Mińsku. Finansował on sprzęt dla rosyjskiej armii i popierał działania polityczne Aleksandra Łukaszenki. Jako, że działalność gospodarcza zakonu jest zgodna z prawem, siostry mogły otworzyć swoją budkę na jarmarku.



Gdy tylko Żegluga Szczecińska otrzymała informacje o prorosyjskiej działalności zakonu, wypowiedziała im umowę - informuje rzecznik Celina Wołosz.



- Przedsiębiorca został poinformowany o tym, że umowa zostaje rozwiązana, a on do godziny 12 do wtorku musi całkowicie opuścić stoisko. Nie będzie również brany pod uwagę w przyszłości, w dalszych działalnościach - mówi Wołosz.



Monaster miał dzierżawić budkę do 8 grudnia. Następnie stoisko 34 ma przejąć inny przedsiębiorca.