Zapomniana choroba wróciła po latach. Drastyczny wzrost zachorowań na krztusiec

Fot. pixabay.com / DarkoStojanovic

W ubiegłym roku niecałe 800, w tym roku już 28,5 tysiąca. Tyle przypadków krztuśca zdiagnozowano w Polsce. W Zachodniopomorskiem liczba ta wzrosła z 3 do 267 przypadków.

Jednym z powodów tej sytuacji jest uchylanie się od szczepień przez coraz więcej osób - mówi pediatra i specjalistka chorób zakaźnych Joanna Łasecka-Zadrożna ze szpitala wojewódzkiego w Szczecinie.



- Drugim powodem jest to, że to taka wyrównawcza epidemia, najprawdopodobniej po pandemii. Podobnie jak mykoplazma. Nie było tych zakażeń w czasie, kiedy nie mieliśmy ze sobą kontaktu - mówi Łasecka-Zadrożna.



Krztusiec jest szczególnie niebezpieczny u niemowląt i kobiet w ciąży. Także m.in. u osób starszych kaszel towarzyszący chorobie może być długotrwały i uporczywy.



- Prowadzi również do niedotlenień, a nawet do takich powikłań jak złamania żeber, bo jest to tak silny kaszel, który jest bardzo trudno pohamować lekami przeciwkaszlowymi. Tak naprawdę skuteczne leczenie może być wtedy, kiedy jest wdrożone wcześniej - mówi Łasecka-Zadrożna.



Krztusiec jest ostrą chorobą zakaźną. Jedyną profilaktyką przeciw niemu jest szczepienie, które należy co 10 lat powtarzać. Przechorowanie i zaszczepienie w dzieciństwie nie uodparniają na całe życie.