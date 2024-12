Port w Kołobrzegu ma być rozbudowany [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Chodzi o największą inwestycję w historii, która ma pozwolić zwiększyć znaczenie portu w Kołobrzegu nie tylko gospodarcze, ale także też w kontekście obronności kraju.

Plany dotyczą rozbudowy wejścia do portu. Miasto ogłosiło przetarg na projekt całej inwestycji, a prezes Zarządu Portu Morskiego Artur Lijewski mówi, że dzięki niej w Kołobrzegu będą mogły pojawiać się znacznie większe jednostki.



- Na dziś do portu mogą wchodzić jednostki 100 metrów długie, 5,5 m zanurzenia i 15 metrów szerokości. Zależy nam na tym, żeby zwiększyć najważniejszy parametr - to jest szerokość - do 20 m. Jednostka 7,5 metra zanurzenia i między 130 a 140 m długości - mówi Lijewski.



W poniedziałek na miejscu obradował Zachodniopomorski Zespół Parlamentarny. Poseł Artur Łącki z KO podkreśla istotę rozbudowy portu nie tylko dla miasta.



- Port jest oknem na świat, nie tylko dla Kołobrzegu, ale w tym wypadku już teraz dla całego subregionu - mówi Łącki.



Szacowany koszt inwestycji to 200 milionów złotych. Trwają rozmowy dotyczące sfinansowanie jej z budżetu państwa.



Edycja tekstu: Michał Król