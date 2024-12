Kilkadziesiąt milionów złotych na rozwój szczecińskich zawodówek

Pieniądze z funduszy unijnych trafią do 12 szczecińskich zawodówek. Na rozwój dostaną 30 milionów złotych.

Z dofinansowania skorzystał m.in. Zespół Szkół Samochodowych przy ulicy Klonowica.Dzięki unijnym środkom w wysokości 600 tysięcy złotych wymienione zostały pojazdy w szczecińskiej "Samochodówce". Dziewięć samochodów i sprzęt diagnostyczny pozwoli uczniom przygotować się do egzaminu praktycznego.Jak podkreśla prezydent Szczecina Piotr Krzystek - to dopiero początek zmian, jakie czekają szczecińskie szkoły zawodowe i dodaje, że rynek potrzebuje fachowców.- W Szczecinie widzimy pewien renesans techników, szkół zawodowych. To nas cieszy. Nie wszyscy muszą się udawać koniecznie na studia. Oczywiście po tej szkole jak najbardziej. Zdanie matury oznacza przepustkę na studia - mówi Krzystek.Samochodówka otrzymała także 3 nowe pojazdy do nauki jazdy.